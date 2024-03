F1 | Gran Premio del Giappone 2024: anteprima e orari TV

Anteprima GP Giappone 2024 – Archiviato il Gran Premio dell’Australia con la fantastica doppietta Ferrari e la disfatta Red Bull, dopo una settimana di pausa il circus della Formula 1 si sposta a Suzuka per il quarto appuntamento della stagione. Essendo una trasferta asiatica, munitevi di sveglia e thermos di caffè perché si inizia venerdì 5 aprile alle 04:30 con il primo turno di prove libere, seguito dalla seconda sessione alle 08:00. Sabato 6 aprile sveglia alle 04:30 con la diretta del terzo turno di libere mentre le qualifiche si disputeranno alle 08:00. Domenica 7 aprile i semafori si spegneranno alle 07:00 per dare il via al Gran Premio del Giappone.

Vi ricordiamo che la diretta TV è un’esclusiva Sky Sport ma potrete seguire tutto il weekend motoristico anche sul nostro sito F1GrandPrix con live, aggiornamenti e news in tempo reale.

GP GIAPPONE: curiosità sul circuito di Suzuka

Circuito

Nome: Suzuka International Racing Course

Luogo: Suzuka, Giappone

Costruzione: il tracciato di Suzuka fu inizialmente costruito nel 1962, all’interno di un luna park di proprietà della Honda, e sarebbe dovuto funzionare solamente come circuito per i test della casa giapponese. Negli anni ’80 però, la FIA decise di inserirlo nel calendario di Formula 1 al posto del tracciato del Fuji, accontentando in tal modo gli interessi della casa motoristica giapponese, che al momento stava dominando. Questo tracciato è considerato uno dei più tecnici al mondo, con curve velocissime e settori in cui la precisione del pilota riesce ancora a fare la differenza. Inoltre, Suzuka è l’unica pista del mondiale ad avere una conformazione ad otto.

Distanza a giro: 5,807km

Numero di curve: 18, nove a destra, nove a sinistra

Senso di marcia: a otto

Dati Tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 70% del giro Consumo di carburante al giro: 1,84 kg/giro Velocità massima: 320 km/h Possibilità di safety car: 45% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 22 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 14 su 29 edizioni in questo tracciato Peggiore posizione di partenza per un vincitore: diciassettesimo (Raikkonen 2005)

Particolarità del tracciato: oltre a essere una sorta di università della Formula 1, il tracciato di Suzuka mette davvero a dura prova i propulsori, con poco meno del 70% del giro a gas spalancato. Nell’arco di tutta la gara il motore compie ben 858.000 cicli, mentre i cambi di marcia per ogni giro sono 56, circa 3.000 per tutta la gara. La media oraria su questa pista si assesta sui 221 km/h.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 11 Tempo speso in frenata: 12% Energia dissipata in frenata durante il GP: 80 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 55.438 kg Frenata più impegnativa: la nona staccata, alla curva 16

Zona DRS: sul rettilineo principale, tra la curva 18 e la curva 1, con detection point appena prima della curva 16

Gomme

Questi sono i treni di gomme scelti dai team per il Gran Premio di Suzuka. Scelte univoche per i tre top team per quanto concerne la gomma Hard (C1). Ferrari e Red Bull opteranno per gli stessi treni di gomme medie e soft. Mercedes invece è più conservativa per la mescola C3 ma disporrà di un set in più di gomme medie.

RECORD

Giro prova: 1:27.064 – S Vettel – Ferrari– 2019

Giro gara: 1:30.983 – L Hamilton – Mercedes – 2019

Distanza: 1h23:53.413 – F Alonso – Renault – 2006

Vittorie pilota: 6 – M Schumacher

Vittorie team: 9 – McLaren

Pole pilota: 8 – M Schumacher

Pole team: 10– Ferrari

Migliori giri pilota: 4 – M Schumacher, Lewis Hamilton

Migliori giri team: 8 – Williams, McLaren

Podi pilota: 9 – M Schumacher

Podi team: 27 – McLaren

Albo d’oro

1976 M Andretti – Lotus Ford 1977 J Hunt – McLaren Ford 1987 G Berger – Ferrari 1988 A Senna – McLaren Honda 1989 A Nannini – Benetton Ford 1990 N Piquet – Benetton Ford 1991 G Berger – McLaren Honda 1992 R Patrese – Williams Renault 1993 A Senna – McLaren Ford 1994 D Hill – Williams Renault 1995 M Schumacher – Benetton Renault 1996 D Hill – Williams Renault 1997 M Schumacher – Ferrari 1998 M Hakkinen – McLaren Mercedes 1999 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2000 M Schumacher – Ferrari 2001 M Schumacher – Ferrari 2002 M Schumacher – Ferrari 2003 R Barrichello – Ferrari 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 K Raikkonen – McLaren Mercedes 2006 F Alonso – Renault 2007 L Hamilton – McLaren Mercedes 2008 F Alonso – Renault 2009 S Vettel – Red Bull Renault 2010 S Vettel – Red Bull Renault 2011 J Button – McLaren Mercedes 2012 S Vettel – Red Bull Renault 2013 S Vettel – Red Bull Renault 2014 L Hamilton – Mercedes 2015 L Hamilton – Mercedes 2016 N Rosberg – Mercedes 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 V Bottas – Mercedes 2023 M Verstappen – Red Bull