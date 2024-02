F1 | Gran Premio del Bahrain 2024: anteprima e orari TV

Orari TV Gran Premio del Bahrain – L’attesa è terminata. Dopo mesi senza sentire il rombo dei motori, questo sabato si spegneranno i semafori che daranno il via alla nuova stagione di Formula 1. Dominio Red Bull e Verstappen? Probabilmente sì ma i veri appassionati di Formula 1, vogliono vedere l’azione e sentire l’adrenalina che solo il motorsport sa regalare. I test che si sono svolti la scorsa settimana sul circuito del Bahrain (che ospiterà la gara questo fine settimana) hanno già dato degli spunti con un Max Verstappen già pronto a lottare per il titolo ma con la Ferrari che non è rimasta a guardare. Che vinca il migliore! Ora parla la pista.

Gran Premio del Bahrain: orari TV

In osservanza del Ramadan, la gara si disputerà eccezionalmente sabato. Giovedì 29 febbraio (Prove Libere 1 alle 12:30 – Prove Libere 2 alle 16:00),Venerdì 1 marzo (Prove Libere 3 alle 13:30 – Qualifiche alle 17:00), Sabato 2 marzo (Gara alle 16:00). Orari su TV8 da confermare.

Gran Premio del Bahrain: curiosità sul circuito

Nome: Bahrain International Circuit

Luogo: Manama, Sakhir, Bahrain

Costruzione: Il complesso è stato costruito in tempi record nei primi mesi del 2004, dopo che nel 2002 il Bahrain aveva firmato un accordo con Ecclestone per ospitare a lungo termine un gran premio di Formula 1. I Costi di costruzione sono stati stimati attorno ai 150 milioni di dollari, e anche questo è quasi un record. Il complesso progettato dall’architetto Hermann Tilke presenta numerosi collegamenti tra varie parti del circuito in modo che si possano utilizzare diversi layout della pista. Le tribune, seppure in ottima posizione, possono ospitare appena 50.000 spettatori, e oltretutto non si raggiunge mai questa cifra. La carreggiata è molto ampia e le curve possono essere affrontate con varie traiettorie: tutto ciò facilita la manovra di sorpasso e rende questa pista una delle migliori progettate dall’architetto tedesco. L’entrata ai box è situata direttamente sul rettilineo principale, particolarità esclusiva di questa pista e di Monza: solitamente infatti l’ingesso è posto appena prima dell’ultima curva.

Distanza a giro: 5,412km

Numero di curve: 15, nove a destra e sei a sinistra

Senso di marcia: orario

Particolarità del tracciato: In questo circuito i piloti dovranno saper trovare il giusto compromesso tra curve veloci e lunghi rettilinei. Un fattore da non sottovalutare, visto che parliamo di una pista situata sul deserto, sarà la sabbia presente sull’asfalto in quanto c’è il pericolo di perdere aderenza e in un attimo trovarsi fuori pista. Inoltre, ci saranno diversi cambiamenti di temperatura, in quanto le prove libere, le qualifiche e la gara avverranno in orari differenti. Secondo quanto riportato da Brembo, delle 8 frenate sul Bahrain International Circuit, ve ne sono 3 piuttosto impegnative, 4 di media difficoltà e infine una di lieve difficoltà. La staccata più impegnativa per i piloti è quella alla curva 1, dove arrivano a 331 km/h e frenano per 2,4 secondi in 118 metri per scendere poi a 83 km/h.

Record

Giro prova: 1:27.958 – Sebastian Vettel – Ferrari – 2018

Giro gara: 1:31.447 – P de la Rosa – McLaren-Mercedes – 2005

Distanza: 1h28:34.875 – M Schumacher – Ferrari – 2004

Vittorie pilota: 5 – Lewis Hamilton

Vittorie team: 7 – Ferrari

Pole pilota: 3 Sebastian Vettel

Pole team: 6 – Mercedes

Migliori giri pilota: 3 – N Rosberg

Migliori giri team: 5 – Ferrari

Podi pilota: 11 – L Hamilton

Podi team: 16 – Ferrari

Albo d’oro

2004 M Schumacher – Ferrari

2005 F Alonso – Renault

2006 F Alonso – Renault

2007 F Massa – Ferrari

2008 F Massa – Ferrari

2009 J Button – Brawn GP Mercedes

2010 F Alonso – Ferrari

2012 S Vettel – Red Bull Renault

2013 S Vettel – Red Bull Renault

2014 L Hamilton – Mercedes

2015 L Hamilton – Mercedes

2016 N Rosberg – Mercedes

2017 S Vettel – Ferrari

2018 S Vettel – Ferrari

2019 L Hamilton – Mercedes

2020 L Hamilton – Mercedes

2021 L Hamilton – Mercedes

2022 C Leclerc – Ferrari

2023 M Verstappen – Red Bull Racing