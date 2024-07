Formula 1 | Turrini: “Ferrari mai protagonista in Ungheria” [VIDEO]

Formula 1 Turrini Ferrari – Intervenuto a Sky Sport 24, Leo Turrini ha offerto una panoramica generale dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come la McLaren sia riuscita finalmente nell’impresa di capovolgere l’equilibrio di questo campionato.

Dopo la rincorsa dei mesi scorsi, la compagine inglese ha finalmente compiuto il tanto atteso sorpasso alla Red Bull, apparsa in notevole difficoltà nell’angusto tracciato dell’Hungaroring. Una situazione nuova, inattesa fino a qualche mese fa, che potrebbe riservare delle sorprese non indifferenti per il prosieguo di questa annata. Lando Norris, ricordiamo, è parecchio lontano da Max Verstappen nella classifica del mondiale Piloti, ma il distacco tra la stessa McLaren e Red Bull in quella Costruttori può riservare degli scenari interessanti per l’ultimo terzo dell’annata.

Capitolo Ferrari: la Rossa, nonostante il nuovo fondo, non è mai riuscita a giocare un ruolo da protagonista in terra magiara, rivelandosi spesso più inconsistente nel confronto con gli avversari diretti per la vittoria. Una situazione che Frederic Vasseur, oggi Team Principal ma anche Direttore Tecnico ad-interim dopo l’addio di Enrico Cardile, dovrà provare a contrastare già a partire dalla prossima prova di Spa-Francorchamps, l’ultima prima della classica pausa estiva di agosto. Appuntamento a venerdì mattina per le prime libere sui saliscendi del circuito belga.