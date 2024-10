F1 | Mercedes, tante novità ad Austin per accorciare il gap da McLaren, Red Bull e Ferrari [VIDEO]

F1 Mercedes GP Stati Uniti – Pacchetto ricco di novità per Lewis Hamilton e George Russell ad Austin, teatro del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Come McLaren e Red Bull, la Mercedes ha scelto di toccare diverse zone nevralgiche della W15, soprattutto sul fondo, aspetto che ha richiesto un lavoro di settaggio supplementare negli unici 60 minuti di attività libera di questo fine settimana Sprint in Texas.

La performance, però, ha premiato i due piloti ed è lecito aspettarsi una Mercedes in grado di giocarsi delle chance importanti sia per la qualifica di questo pomeriggio che per la gara di domani. Le novità, ricordiamo, riguardano il fondo e le pance, adesso in stile Ferrari e Red Bull con il “vassoio” rovesciato. Appuntamento alle 20.00 di questa sera per la diretta della Sprint sul tracciato del Circuit of the Americas.