F1 | GP Spagna, Hamilton si gode la vittoria: “È stato un bell’azzardo, ma alla fine la strategia è stata giusta”

Dimostrazione di forza della Mercedes nel GP di Spagna. La scuderia della Stella, con una strategia a due soste, ha permesso a Lewis Hamilton di vincere la gara di Barcellona avendo la meglio sulla Red Bull di Max Verstappen dopo aver perso la prima posizione in partenza. Un successo che ha permesso al sette volte campione del mondo, che ancora una volta si è reso protagonista di una guida pulita, di allungare in classifica iridata sull’olandesino dove ora può contare su un vantaggio di 14 punti.

“Mi sento alla grande dopo questa gara – ha sottolineato Hamilton – Ci siamo di nuovo. Il duro lavoro sta pagando. La partenza è stata proprio al limite, c’era tanta gomma sulla destra e la Red Bull è partita benissimo e poi è stata una caccia da parte mia. Mi sono avvicinato tanto e pensavo di far durare le gomme per poi attaccare, ma poi in qualche modo sono rimasto lì. Quando sono rientrato ho dovuto recuperare più di 20 secondi, è stato un bell’azzardo ma alla fine è stata la strategia giusta”.

L’inglese poi, discutendo sulla strategia vincente, ha ammesso: “Non era quella prevista all’inizio, anche se sapevamo che c’era la possibilità di fare due sosta. In teoria una sosta era più veloce, ma per esperienza so che è molto difficile terminare la gara dopo una sola sosta. Ho seguito le indicazioni del team, naturalmente tra noi c’è un grande legame di fiducia, ed è stato un lavoro fantastico da parte di tutti. Questo team ha dimostrato ancora una volta di essere straordinario in ogni suo membro”.