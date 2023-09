F1 | GP Singapore, Wolff: alla Formula 1 fa bene avere un vincitore diverso

Il Gran Premio di Singapore, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, ha rappresentato una novità importante in un campionato dominato in lungo e in largo dalla Red Bull: è stata infatti la prima gara dove la scuderia di Milton Keynes non ha vinto, addirittura è risultata assente dal podio.

Una gara molto intesa, serrata fino alla fine, che ha visto la supremazia della Ferrari e di Carlos Sainz che hanno spezzato il digiuno di vittorie del Cavallino che durava dallo scorso anno. Una notizia, quella del mancato successo Red Bull, che fa bene alla Formula 1 come sottolineato da Toto Wolff. Il team principal della Mercedes, malgrado la parentesi rossa a Marina Bay, ritiene però che la squadra anglo-austriaca tornerà ad essere competitiva sulle prossime piste.

“Penso che la Red sia molto forte, hanno vinto tutte le gare quest’anno – ha detto Wolff, citato da RacingNews365 – Non dobbiamo dimenticare che Singapore rappresenta un valore anomalo, anche in passato negli anni del nostro dominio abbiamo avuto delle difficoltà”.

Wolff ha poi aggiunto: “Non ho dubbi che torneranno forti su piste tradizionali. È una boccata d’aria fresca avere un vincitore diverso, abbiamo un podio senza di loro, bisogna prendere i piccoli aspetti positivi in ​​un anno di dominio della Red Bull”.