Formula 1 | Ferrari, issata la prima bandiera della stagione a Maranello

Formula 1 Ferrari Maranello – Tempo di festa e di celebrazioni per la Ferrari in attesa di volare a Suzuka per il 17° round del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la splendida vittoria conquistata da Carlos Sainz a Singapore, a Maranello – come da tradizione – è stata esposta la prima bandiera “Rossa” della stagione, la quale è servita per scacciare una prima parte di campionato ricca non solo di alti e bassi, ma anche di domande e quesiti che rischiavano di minare la nuova “organizzazione” varata dal Presidente John Elkann nel corso dell’inverno.

Sainz, ricordiamo, ha conquistato il gradino più alto del podio a Marina Bay dopo una gara splendida, gestita con astuzia e intelligenza. Una performance a 360°, voluta e cercata fin dalle libere del venerdì, che ha permesso alla Scuderia di conquistare punti fondamentali nella rincorsa al secondo posto nel Costruttori attualmente in mano alla Mercedes. Da notare che l’iberico si è imposto sulla McLaren di Lando Norris e sulla Mercedes di Lewis Hamilton. Appuntamento tra pochi giorni a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, prova dove la Red Bull potrebbe tornare a giocare il ruolo di lepre dopo le difficoltà di Singapore.