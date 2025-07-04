F1 GP Silverstone | Red Bull, Verstappen ammette: “Non abbiamo performance”

Silverstone – Non c’è tregua per Max Verstappen sul tracciato di Silverstone. Dopo un giovedì denso di interviste e domande sul suo futuro, il campione olandese non riesce a ritrovare né il sorriso, né performance.

La RB21 fa davvero fatica tra le curve di Silverstone, con un bilanciamento quasi inesistente. Verstappen conclude la prima sessione di libere col decimo tempo assoluto, per poi migliorarsi alle FP2 risalendo fino alla quinta posizione. È un risultato comunque amaro, che descrive quella che, per Max, è una brutta giornata. Sappiamo che il campione del mondo riesce sempre a trovare quel qualcosa per ribaltare i suoi venerdì e stupire in qualifica, ma mai come stavolta trasuda rassegnazione dalle parole del pilota Red Bull.

Verstappen : “La nostra vettura oscilla troppo”

“Personalmente è stata una giornata abbastanza negativa, non avevamo bilanciamento, era sempre più difficile di curva in curva. È stata una giornata abbastanza brutta per noi in generale – ammette Max – il vento ci ha condizionato tanto, ma questo non è una scusa, perché tutti devono gestirlo; non è semplice, ma è così per tutti. Ogni settimana abbiamo uno scenario diverso: qui c’è vento e sembra che la nostra vettura oscilli un po’ troppo, però in generale non è stata una giornata buona. Magari c’è qualcosa da rivedere, ma ci manca prestazione”.

