Formula 1News F1

F1 GP Silverstone | Red Bull, Verstappen ammette: “Non abbiamo performance”

"Non abbiamo bilanciamento, è stata una brutta giornata"

di Marika Laselva4 Luglio, 2025
F1 GP Silverstone | Red Bull, Verstappen ammette: “Non abbiamo performance”

Silverstone – Non c’è tregua per Max Verstappen sul tracciato di Silverstone. Dopo un giovedì denso di interviste e domande sul suo futuro, il campione olandese non riesce a ritrovare né il sorriso, né performance.

La RB21 fa davvero fatica tra le curve di Silverstone, con un bilanciamento quasi inesistente. Verstappen conclude la prima sessione di libere col decimo tempo assoluto, per poi migliorarsi alle FP2 risalendo fino alla quinta posizione. È un risultato comunque amaro, che descrive quella che, per Max, è una brutta giornata. Sappiamo che il campione del mondo riesce sempre a trovare quel qualcosa per ribaltare i suoi venerdì e stupire in qualifica, ma mai come stavolta trasuda rassegnazione dalle parole del pilota Red Bull.

Verstappen : “La nostra vettura oscilla troppo”

“Personalmente è stata una giornata abbastanza negativa, non avevamo bilanciamento, era sempre più difficile di curva in curva. È stata una giornata abbastanza brutta per noi in generale – ammette Max – il vento ci ha condizionato tanto, ma questo non è una scusa, perché tutti devono gestirlo;  non è semplice, ma è così per tutti. Ogni settimana abbiamo uno scenario diverso: qui c’è vento e sembra che la nostra vettura oscilli un po’ troppo, però in generale non è stata una giornata buona. Magari c’è qualcosa da rivedere, ma ci manca prestazione”.

2/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Singapore

Venerdi 3 ottobre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)11:30 -12:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)15:00 - 16:00

Sabato 4 ottobre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 5 ottobre

Gara (Sky Sport F1 HD)14:00
4.94 Km | 62 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 275https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 13https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 209https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 367https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 389https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 432https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 82https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 8https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 396