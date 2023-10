Formula 1 | AlphaTauri conferma Lawson per il fine settimana in Qatar

Formula 1 GP Qatar AlphaTauri Lawson – Come anticipato dai nostri canali in mattinata, Liam Lawson affiancherà Yuki Tsunoda all’interno del garage della Scuderia AlphaTauri nel prossimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il neozelandese, impegnato in vettura da Zandvoort in sostituzione dell’infortunato Daniel Ricciardo, il cui rientro dovrebbe avvenire tra due settimane ad Austin, avrà l’occasione non solo di accumulare ulteriori chilometri a bordo della AT04, ma anche di conoscere un circuito “inedito” come quello di Losail.

“L’esperienza in Giappone è stata positiva”, ha affermato il pilota neozelandese ai canali ufficiali della squadra. “La settimana è stata molto impegnativa per via dei tanti eventi con i quali non avevo mai avuto a che fare, ma è stato tutto molto divertente e il weekend nel complesso è stato piacevole. Per la prima volta dopo Zandvoort, in gara ho fatto una buona partenza. Mi era sempre mancato qualcosa e dovevo mettere insieme bene tutta la procedura, che è davvero diversa da quella a cui sono abituato in Super Formula. È un bene che l’abbia fatto, perché è stato utile e continuerò a lavorare per migliorare ancora”.

“Ora ci spostiamo in Qatar”, ha proseguito. “Non so come andremo lì e come si comporteranno gli aggiornamenti. È difficile dirlo, perché in Giappone abbiamo faticato soprattutto nelle curve veloci, nel primo settore. Dobbiamo ancora imparare a conoscere il nostro nuovo pacchetto e non sono sicuro che il Qatar sia una pista adatta a noi. Per imparare ci serve tempo e in Qatar avremo delle opportunità per cercare di tirare fuori il massimo. Però ci aspetta un weekend Sprint, quindi allo stesso tempo sarà tutto più complicato, soprattutto nella mia situazione. Non ho mai guidato su questa pista, quindi affrontare un weekend Sprint sarà molto più difficile”.

“Ho provato il circuito del Qatar al simulatore alla fine della scorsa settimana. È un tracciato veloce e piuttosto unico nel suo genere, non ho visto molti tracciati come questo, poiché c’è solo una curva lenta in tutto il tracciato. Il resto si affronta in quarta, quinta, sesta e settima marcia: sarà elettrizzante correrci. Con una sola sessione di prove libere a disposizione, noi piloti dovremo sapere dove migliorare perché la pista sarà più rapida di notte, quando farà più fresco. Siamo chiamati a sapere esattamente come tirare fuori il massimo dalla macchina. Mi aspetto sia il weekend più difficile tra le gare appena disputate”.

Infine, un commento sul suo futuro: “In Giappone è stata resa pubblica la notizia del mio ritorno al ruolo di pilota di riserva per il prossimo anno. Chiaramente, il mio obiettivo è correre in Formula 1 a tempo pieno quindi quello resta ancora il mio obiettivo e adesso si tratta solo di poterlo realizzare in futuro. In questo momento ho ancora l’opportunità di dimostrare quanto valgo e cercherò di sfruttarla al meglio. Finché durerà, mi concentrerò su questo. E poi, una volta lasciata la F1, mi concentrerò completamente sulla preparazione dell’ultima prova del campionato di Super Formula a Suzuka, in quello che sarà il weekend del GP del Messico. Sarà molto diverso riadattarsi alla macchina, ma è stato sicuramente utile aver fatto tanti giri a Suzuka in occasione del Gran Premio”.