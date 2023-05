F1 | GP Monaco, incidente per Hamilton al termine della terza sessione di prove libere

da Monte Carlo, Monaco

Imprevisto per Lewis Hamilton nel corso della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco. Il sette volte campione del mondo ha sbattuto al Mirabeau alto quando mancavano circa cinque minuti alla fine del turno. Lewis, fino a quel momento ottavo ha tardato troppo la frenata, e per questo motivo è andato contro il muretto poco prima di immettersi nella sezione del tornantino della Vecchia Stazione. E’ inusuale vedere un pilota come Hamilton commettere errori del genere, e stando anche ai tempi visti finora, sembra che gli aggiornamenti portati sulla W14 non stiano funzionando a dovere, un po’ come dichiarato dallo stesso britannico al termine della giornata di ieri. La vettura non sembra aver subito grossi danni, e la partecipazione del sette volte iridato alle qualifiche di oggi pomeriggio non sembra dunque in discussione.