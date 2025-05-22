Formula 1Ferrari

F1 GP Monaco | Ferrari, Hamilton: “Gli ingegneri non hanno mai smesso di lavorare”

"La sera dopo Imola sono tornati a Maranello e il lunedì mattina erano in fabbrica per preparare Monaco", ha detto Lewis

di Peppe Marino22 Maggio, 2025
Il Gran Premio a Imola ci ha fatto vedere il miglior Hamilton versione Ferrari di questo inizio di stagione, eccezion fatta ovviamente per la Sprint vinta in Cina. In una gara normale, però, il sette volte campione del mondo non era mai riuscito ad eccellere a bordo di una SF-25 ben lontana dalle aspettative. Sul Santerno, partito dodicesimo, l’ex Mercedes si è finalmente trovato con la monoposto, eseguendo una gara paziente, aiutato certamente anche dalla fortuna. L’inglese, nel corso del giovedì dedicato ai media a Monaco, ha voluto elogiare il lavoro della squadra in questo momento di generale difficoltà.

“Siamo più determinati che mai a costruire sul buono che abbiamo visto a Imola – ha detto Lewis. Il sabato non è andato come speravamo, ma è stato incoraggiante riuscire a rimontare e chiudere appena fuori dal podio. Detto questo, non è ancora il livello a cui vogliamo essere, e non è quello che i nostri tifosi si aspettano da noi. Ma anche nei momenti difficili, il loro supporto è stato incredibile. Sono speciali, e meritano qualcosa di speciale da parte nostra”.

“Gli ingegneri non hanno smesso di lavorare nemmeno un attimo. La sera della gara sono tornati a Maranello, e già la mattina dopo erano in fabbrica, al simulatore, a lavorare a pieno ritmo per preparare Monaco, in particolare la qualifica. Non vedo l’ora di scendere in pista per provare le regolazioni che abbiamo messo a punto”.

