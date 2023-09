F1 | GP Italia, prove libere 1: Verstappen leader, Ferrari competitiva

F1 GP Italia risultati prove libere 1 – Max Verstappen è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione prevalentemente gestita con gomme hard, a causa del format “test” varato da Pirelli che prevede due set in meno per tutti i piloti e l’obbligatorietà delle gomme in Q1, Q2 e Q3, l’olandese ha fermato il proprio best crono in 1’22″657, pochi millesimi più rapido della Ferrari di Carlos Sainz, apparsa nettamente più competitiva rispetto a quanto visto sette giorni fa in Olanda. La SF-23, scesa in pista con una configurazione a bassissimo carico – al contrario della Red Bull – si è rivelata veloce sulla simulazione del giro secco ma ancora non sul passo gara, aspetto che dovrà spingere i tecnici a trovare il giusto compromesso per il proseguo del fine settimana.

Terzo tempo per Sergio Perez, veloce e competitivo fin dalla prima tornata in pista, seguito da Charles Leclerc, George Russell e Fernando Alonso, apparso ancora non completamente a proprio agio a bordo della AMR23. Discorso diverso invece per Russell, visto che la Mercedes – sia con lui che con Lewis Hamilton (8°) – ha mostrato un ottimo ritmo soprattutto sulla lunga distanza. Una condizione importante che potrebbe consentire alla scuderia anglo-tedesca di giocarsi delle chance importanti in vista della gara di domenica.

Completano la graduatoria della top dieci Lando Norris, Yuki Tsunoda e Alexander Albon. Da segnalare una mattinata di lavoro difficile per i due piloti dell’Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, condizionarti da un problema elettronico nei primi minuti della sessione.Appuntamento alle 17.30 di questo pomeriggio per la seconda e ultima sessione di prove libere di questo venerdì valido per il Gran Premio d’Italia di Formula 1.