Formula 1 | Haas, programma di lavoro del venerdì interrotto dalle bandiere rosse

Formula 1 GP Italia Haas – Haas soddisfatta a metà al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante il buon passo mostrato sul giro secco, Kevin Magnussen si aspetta delle difficoltà in vista della gara, dato che la vettura – come da previsione – non è riuscita a rivelarsi competitiva nel confronto con i rivali. Più cauto sulle valutazioni invece Nico Hulkenberg, costretto a rinunciare alla simulazione gara a causa delle tante bandiere rosse esposte durante la sessione.

“Abbiamo chiuso un buon venerdì”, ha affermato il pilota danese. “Penso che il nostro ritmo sia stato leggermente migliore rispetto alle attese, anche se sappiamo che è solo venerdì. Abbiamo provato a fare bella figura, ma sappiamo che in qualifica sarà tutto diverso. Nonostante ciò, direi che è stata una giornata molto positiva e ovviamente speriamo di riuscire a mantenere il ritmo delle libere. Purtroppo nella simulazione gara non siamo andati come speravamo e il ritmo non sembrava granché, ma vedremo. Faremo il massimo come sempre”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “I long run durante le FP2 sono stati interrotti da due bandiere rosse e questo chiaramente ha influito sul nostro programma di lavoro in vista di domenica. In generale ho sentito parecchia fiducia nella monoposto, anche se non abbiamo svolto una vera e propria simulazione ad alto carico di carburante, quindi al momento è difficile commentare la performance della vettura. Immagino che l’allocazione diversa delle gomme cambierà un pò la dinamica della qualifica. Bisognerà sopravvivere in Q1 e andare all’attacco nelle restanti sessioni. La sfida per domani è questa e ci prepareremo per questo”.

