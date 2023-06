Formula 1 | Hulkenberg sibillino: “Rimanere in Haas sarebbe bello”

Formula 1 Haas Hulkenberg – Intervistato da Sport1, Nico Hulkenberg non ha nascosto le proprie aspettative per l’immediato futuro, precisando come lui e la Haas stiano facendo il massimo per proseguire l’attuale accordo anche oltre il campionato attualmente in corso. Nonostante gli alti e i bassi di questo inizio di stagione, provocati da una VF-23 ancora troppo “ballerina” sul piano delle performance, il tedesco ha sposato in pieno la causa della scuderia statunitense e spera di continuare a lavorare all’interno della compagine anche nel prossimo futuro.

“Sembra una cosa buona e questo fa sperare in qualcosa di più”, ha affermato il tedesco della Haas. “Credo che sia una volontà che derivi da entrambe le parti in causa. Al momento mi sto divertendo e sono felice di essere tornato a gareggiare in Formula 1. Ovviamente il risultato della gara in Canada fa male, soprattutto dopo la qualifica, ma il viaggio e la ricompensa e spero che con la squadra riusciremo a migliorare nel corso della stagione”.