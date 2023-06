F1 | Ricciardo: “Sarebbe un finale da favola poter tornare a guidare la Red Bull”

Daniel Ricciardo ha un sogno nel cassetto. Il desiderio dell’australiano sarebbe infatti quello di tornare a guidare la Red Bull come pilota titolare, ma al momento deve accontentarsi del ruolo di riserva. Vedendo le difficoltà che sta riscontrando Sergio Perez in questo inizio di stagione, non è detto che Ricciardo non possa realmente tornare ad essere compagno di squadra di Max Verstappen.

L’australiano ha guidato la monoposto anglo-austriaca dal 2014 al 2018, tornando a Milton Keynes alla fine del 2022. Nel mezzo le esperienze poco felici e poco gratificanti in Renault e McLaren, anche se con la scuderia di Woking ha conquistato quella che ad oggi è la sua ultima vittoria in Formula 1 colta a Monza nel 2021.

“Questo per me sarebbe come la favola – ha dichiarato Ricciardo, intervistato da ESPN, sulla possibilità di tornare pilota titolare Red Bull – Onestamente il finale da favola sarebbe finire la mia carriera qui se potessi fare tutto a modo mio. Ma vedremo. Probabilmente dovrò lavorare un po’, ma è davvero bello essere di nuovo qui”.