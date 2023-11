F1 | GP Brasile, Verstappen vince ancora: gli highlights della gara [VIDEO]

F1 GP Brasile – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio del Brasile sul tracciato di Interlagos, teatro del terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara ben gestita, Max Verstappen è riuscito ad aggiudicarsi il 17° trionfo della propria stagione, lasciandosi alle spalle l’ottima McLaren di Lando Norris, veloce e constante in ogni condizione di gara, e l’Aston Martin di Fernando Alonso, finalmente sul podio dopo un digiuno che perdurava dal Gran Premio d’Olanda di fine agosto.

L’iberico, per raggiungere il risultato, ha dovuto battere in volata l’altra Red Bull di Sergio Perez, apparso finalmente veloce e competitivo dopo le tante difficoltà affrontate nell’ultimo periodo. Quinta posizione per un superbo Lanco Stroll, a conferma dell’ottimo weekend condotto dalla scuderia inglese capitanata da Mick Krack, seguito a ruota da Carlos Sainz, Pierre Gasly e Lewis Hamilton. Completano la graduatoria della top dieci Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Appuntamento tra due settimane per il gran ritorno del Circus a Las Vegas.