F1 GP Brasile | Mercedes, Antonelli: “Piastri? Pensavo avesse frenato prima”

Gara fantastica di Kimi Antonelli in Brasile. Il pilota italiano ha portato la sua Mercedes al secondo posto, completando un weekend alle spalle solo dell’imprendibile Norris. Il bolognese ha vissuto un Gran Premio ricco di azione, a cominciare dal contatto nei primi giri con Piastri e Leclerc, il quale ha messo fuori gioco il monegasco della Ferrari. A tal proposito, il papaya si scagiona, dando evidentemente più responsabilità a Kimi per aver chiuso troppo in curva 1. Poi, a fine gara, la difesa su un arrembante Verstappen, tenuto al terzo posto, aumentando anche il rispetto da parte quattro volte campione del mondo.

“Stavo bene prima della gara, ero concentrato e avevo le farfalle nello stomaco – ha ammesso Kimi. Dopo la partenza mi sono sentito subito a mio agio. Che dire? È difficile spiegare tutto, sono successe davvero tante cose. Alla ripartenza sono stato un po’ troppo aggressivo con l’acceleratore e ho perso trazione, compromettendo lo slancio. Avevo Charles alla mia destra e Oscar alla sinistra, ma quando sono andato a frenare non ho più visto Piastri: pensavo avesse rallentato prima”.

“Ho cercato di non chiudere troppo, anche per lasciare spazio a Leclerc, ma purtroppo l’ho toccato. Sono riuscito comunque a proseguire, anche se con la macchina danneggiata. Oggi era difficile battere le McLaren: avevamo un po’ meno passo rispetto a ieri e, dopo il contatto, la gara si è complicata. Non eravamo lontani, ma è stato comunque un buon weekend, che mi dà grande motivazione per il futuro”.