Formula 1Ferrari

F1 GP Brasile | Ferrari, altra gara da dimenticare per Hamilton: “Macchina troppo danneggiata”

"Sono stato costretto al ritiro", ha detto il campione inglese

di Peppe Marino9 Novembre, 2025
Ennesima gara da dimenticare per Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è stato costretto al ritiro nel Gran Premio del Brasile, dopo una serie di contatti nelle prime fasi di gara. Alla partenza, il sette volte campione del mondo è stato toccato da Sainz, perdendo diverse posizioni. Nel tentativo di rimontare, l’inglese ha poi colpito l’Alpine di Colapinto, danneggiando l’ala anteriore, che si è incastrata sotto la sua vettura compromettendo irreparabilmente il fondo. La corsa del britannico è praticamente terminata lì: ha percorso solo qualche giro per scontare una penalità così da non avere conseguenze a Las Vegas, prima di ritirarsi definitivamente. Per Lewis, questa stagione si conferma come la più difficile della sua carriera.

“Decisamente una gara da dimenticare – ha ammesso Hamilton. Dopo il contatto al primo giro, i danni riportati ci sono costati molto carico aerodinamico e hanno reso il posteriore molto difficile da gestire. Nonostante i nostri tentativi di trovare una soluzione, la mancanza di competitività unita alla penalità ci hanno alla fine portato a ritirare la vettura. Non è certo il modo in cui avrei voluto concludere la settimana, ma sono grato ai tifosi brasiliani per il loro incredibile supporto, come sempre. Ci rimane l’ultima parte della stagione, e daremo tutto”.

