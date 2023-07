F1 | GP Belgio, la sfida Alonso-Hamilton alle spalle di Leclerc [VIDEO]

F1 GP Belgio Alonso-Hamilton – Vi riportiamo la sfida tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso durante l’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Poco dopo il secondo pit stop, lo spagnolo e l’inglese sono arrivati alla sfida lungo il rettilineo del Kemmel, grazie anche alla sosta effettuata dal pilota inglese. Un bel duello che però ha favorito la fuga di Charles Leclerc, in quel momento in terza posizione e incalzato dai rivali.

Leclerc, ricordiamo, ha chiuso al terzo posto, mentre Hamilton e Alonso hanno chiuso rispettivamente in quarta a quinta piazza. Appuntamento a fine agosto per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, appuntamento che riporterà squadre e piloti in pista dopo la classica pausa estiva di metà campionato.