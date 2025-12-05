F1 GP Abu Dhabi | Zak Brown: “Useremo gli ordini di scuderia se necessario, non siamo stupidi”

Uno dei temi più caldi del weekend di Abu Dhabi riguarda certamente le possibilità di ordini di scuderia tra i due piloti della McLaren. Sulla carta, sia Norris che Piastri hanno la possibilità di diventare campioni del mondo, ma la realtà dei fatti ci dice come Lando sia ampiamente favorito, non solo sul compagno di squadra, ma anche su Verstappen, staccato di dodici punti.

Ed è proprio questo divario a preoccupare a Woking: in un’annata dove le papaya rules e la politically correct in pieno stile americano ce l’hanno fatta a maccheroncino, danneggiando palesemente i propri piloti, adesso si vuole correre ai ripari, sperando che non sia troppo tardi. Zak Brown, CEO della McLaren, ha ammesso che si ricorrerà agli ordini di scuderia nel caso in cui vi fosse la necessità. In buona sostanza, caro Oscar fatti da parte perché Lando ha la possibilità di vincere il titolo. Meglio tardi che mai, o forse no?

“Useremo il buon senso – ha detto l’americano. Daremo ai piloti pari opportunità, ma se durante la gara uno dei due non avrà la possibilità di farcela e questa cosa risulterà essere chiara, daremo un ordine, sarebbe stupido se non lo facessimo”.