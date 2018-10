F1 | Ferrari, Vettel sulla battaglia con la Mercedes nei costruttori: “La gente che lavora a Maranello merita questo trofeo”

Con il titolo piloti finito, per il secondo anno consecutivo, nelle mani di Lewis Hamilton l’attenzione a due gare dalla conclusione della stagione si sposta sulla battaglia nei costruttori che vede contrapposte Mercedes e Ferrari.

Con il doppio podio colto ieri nel Gran Premio del Messico, in virtù del secondo posto di Sebastian Vettel e del terzo di Kimi Raikkonen, il Cavallino ha ottenuto 15 punti in più della Stella (non andata oltre la quarta e quinta piazza con Hamilton e Bottas, ndr) facendo così scendere a 55 le lunghezze di ritardo dal team tedesco nella classifica marche.

A tal proposito, sulla rincorsa della Rossa, Sebastian Vettel ha detto: “La gente che lavora a Maranello merita sicuramente questo titolo e farò di tutto per segnare più punti possibili”.