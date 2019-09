F1 | Ferrari, Vettel: “Contento della vettura, anche se non sono completamente soddisfatto”

Terzo tempo per Sebastian Vettel nelle qualifiche del Gran Premio di Russia. Il tedesco nell’ultimo tentativo del Q3 è stato beffato dalla Mercedes di Lewis Hamilton per 23 millesimi, dovendosi così accontentare della seconda fila.

“Nel complesso sono piuttosto contento della vettura anche se non posso essere completamente soddisfatto. Il Q1 è stato molto complicato: ho commesso un errore nel mio primo tentativo e poi sono stato rallentato da due bandiere gialle. Nel Q3 ho faticato un po’ a trovare il ritmo e anche verso la fine non sono riuscito a dare il massimo, proprio quando sarebbe stato vitale estrarre il massimo potenziale dalla vettura”, ha dichiarato Vettel commentando l’esito delle prove ufficiali di Sochi.

Nonostante la prima fila sfuggita per un soffio, il quattro volte campione del mondo è fiducioso in vista del GP: “Abbiamo bisogno di una buona partenza e poi penseremo a tutto il resto. Partiamo dalla parte pulita della pista e con gomme soft, mentre le Mercedes saranno con le medium. Sarà interessante vedere chi avrà azzeccato la strategia e mi aspetto una battaglia interessante”.

Sulla scelta Ferrari di utilizzare le gomme morbide per il primo stint della corsa: “Io credo che la nostra scelta sia corretta e che ci permetta di avere un buono spunto in partenza. Inoltre al via c’è un lungo tratto da affrontare in pieno e questo dovrebbe avvantaggiarci. Anche l’effetto scia, non scattando davanti, potrebbe aiutarmi”.

Piero Ladisa

