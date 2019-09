F1 | Ferrari, Leclerc: “Il team ha fatto un ottimo lavoro, assettando la vettura nella maniera migliore”

Spa, Monza, Marina Bay e Sochi. Continua il dominio di Charles Leclerc sul giro secco, con la quarta pole position consecutiva fatta segnare questo pomeriggio nelle qualifiche del Gran Premio di Russia.

Il monegasco ha stabilito la migliore prestazioni nelle prove ufficiali di Sochi in 1’31″628, rifilando quattro decimi alla Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Un poker storico per la Rossa che non otteneva quattro partenze al palo una dietro l’altra dalla stagione 2000 con Michael Schumacher.

Leclerc, commentando l’esito delle qualifiche, ha dichiarato: “La vettura era molto divertente da guidare oggi. Credo che il team abbia fatto un ottimo lavoro anticipando i cambiamenti della pista e assettando la vettura di volta in volta nella maniera migliore. Nelle qualifiche da qualche gara abbiamo cominciato a concentrarci soprattutto su noi stessi e questo sembra dare i propri frutti. Per quanto mi riguarda, io continuo a lavorare sulle mie carenze e studio per migliorare quanto più possibile”.

Sul giro che gli è valso la pole: “È stato ottimo, a parte nel momento in cui ho perso il posteriore della vettura nelle curve 16 e 17. Nel complesso, comunque, non posso che essere soddisfatto di questo risultato, anche se ora sono già focalizzato sulla corsa”.

Leclerc, poi, spostando l’attenzione sulla gara ha detto: “Il nostro passo nelle seconde libere è stato buono e questo è positivo. Partiamo con mescole diverse da quelle scelte dagli avversari diretti (le Mercedes effettueranno il primo stint con le medie, ndr) ma non credo che ci sia una grande differenza tra Soft e Medium in termini di degrado. Sarà decisivo ma difficile tenersi tutti dietro al via perché per arrivare alla curva due c’è un lungo tratto da fare in pieno. Io ce la metterò tutta”.

Piero Ladisa

Follow @PieroLadisa