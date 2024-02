F1 | Ferrari, Vasseur: “Hamilton a Maranello è la chiusa di un cerchio” [VIDEO]

F1 Ferrari Vasseur – In una chiacchierata concessa a Carlo Vanzini prima di volare in Bahrain, sede della tre giorni di test pre-season e del primo week-end della stagione, Frederic Vasseur ha raccontato l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal mondiale 2025 di Formula 1, precisando come l’approdo dell’inglese a Maranello sia la definitiva chiusura di un cerchio aperto tante stagioni fa.

Il sette volte iridato e la Rossa, nel corso dell’anno, si sono sempre sfiorati, senza però mai arrivare ad un punto d’incontro. Stavolta, però, la storia ha avuto un epilogo diverso grazie alla caparbietà dell’attuale presidente John Elkann e dello stesso Vasseur, grande amico di Hamilton.

Un’opportunità che regalerà al Circus e ai tifosi della Rossa un binomio assolutamente unico per fascino e significato. Lewis, ricordiamo, approderà a Maranello dal 2025 in sostutziiotone di Carlos Sainz.