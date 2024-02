F1 | McLaren e Google confermano la partnership per la stagione 2024

F1 McLaren Google – Con un comunicato stampa pubblicato questa mattina, McLaren e Google hanno confermato l’estensione della partnership avviata all’inizio della stagione 2022 di Formula 1. Il marchio statunitense, presente in vettura con i loghi di Android e Chrome, continuerà ad apparire sulle MCL38 di Lando Norris e Oscar Piastri, vogliosi di battagliare al vertice dopo gli ottimi riscontri della passata annata. Parallelamente è stato l’ampliato l’utilizzo dei Google Pixel in vettura, ovvero gli schermi multi-funzione per gli sponsor (grande novità della scorsa annata), e dei sistemi AI e 5G sia all’interno del garage che in fabbrica.

McLaren utilizzerà i prodotti Google anche in fabbrica

“La partnership continuerà a mettere il meglio dei prodotti e della tecnologia Google a disposizione di McLaren Racing. McLaren utilizzerà dispositivi Android abilitati al 5G e il browser Chrome in tutte le sue operazioni, sia in pista che presso il McLaren Technology Centre, per aiutare il team a operare in modo più efficace e a incrementare le prestazioni“.

Confermati i Google Pixel sulla MCL38

“L’espansione dell’accordo vedrà una maggiore presenza di Pixel in vettura. Inoltre McLaren sfrutterà le tecnologie AI di Cloud per aiutare a visualizzare i dati di gara e fornire approfondimenti a tutto il team. I team collaboreranno anche per utilizzare l’intelligenza artificiale per rendere più efficienti i processi e ottimizzare le risorse, continuando a puntare sull’innovazione per ottenere un vantaggio competitivo”.