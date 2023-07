F1 | Ferrari, Sainz: “Mi aspetto un podio entro fine stagione”

Il weekend di Silverstone, che scatterà quest’oggi con le prime due sessioni di prove libere, sarà un banco di prova importante per la Ferrari che arriva all’appuntamento forte delle prestazioni mostrate in Canada e in Austria dalla SF-23. Ma il tracciato britannico, con le sue curve veloci, rappresenta la classica prove del nove per una monoposto che finora ha sofferto del genere di situazioni e il degrado gomme.

Carlos Sainz, che proprio a Silverstone lo scorso anno conquistò la sua prima vittoria in carriera, ritiene che i progressi mostrati finora da Maranello possano permettergli di poter ambire ad un piazzamento a podio entro fine campionato.

“Cercheremo di essere i primi tra gli altri come è accaduto in Austria, per approfittare nel caso qualcuno abbia problemi – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Mi aspetto un podio da qui a fine stagione. In Canada o in Austria era già più vicino. Per me è una motivazione. Non è la stessa cosa essere quinti in tutte le gare che avere una macchina per salire sul podio. Sto facendo le cose bene, ma il fine settimana non è ancora andato bene. Arriverà”.

Sainz, completando la propria analisi, ha detto: “Siamo ancora molto indietro rispetto alla Red Bull, ma almeno non siamo andati male nel confronto con Mercedes e Aston. A Barcellona la Mercedes ci è stata superiore e in Austria invece li avevamo sotto controllo. Significa che abbiamo fatto progressi. Dobbiamo continuare a migliorare. Dobbiamo testare la macchina con il vento come qui a Silverstone, perché penso che sia uno dei nostri maggiori punti deboli. La macchina si muove più delle altre con il vento e questo ti fa degradare maggiormente”.