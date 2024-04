F1 | Bearman ricorda l’esordio con Ferrari a Jeddah: “È stato pazzesco”

Il weekend del Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda prova stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1 svoltasi nel secondo weekend di marzo, ha regalato a Oliver Bearman l’esordio assoluto in una gara del Circus. Conciso tra l’altro con la prima ufficiale alla guida di una Ferrari.

Il britannico, che ha dovuto sostituire senza preavviso Carlos Sainz costretto al forfait a causa di un improvviso intervento per la rimozione dell’appendicite, ha disputato una grande corsa in quel di Jeddah che lo ha portato a chiudere al settimo posto.

Un esordio incredibile per un ragazzo che fino a qualche ora prima era impegnato sulla pista cittadina araba ma con il team Prema in Formula 1: “È stato pazzesco – ha dichiarato Bearman, nell’intervista rilasciata a Lawrence Barretto e pubblicata su Formula1.com – Condividere la pista con persone come Fernando Alonso e Lewis Hamilton e ricevere un bel messaggio sul cellulare da Seb prima della gara”.

Il giovane talento della FDA, continuando il proprio discorso, ha detto: “Sono cresciuto guardando questi ragazzi nel 2010, 2011 e 2012, ricevere un loro complimento è stato qualcosa di incredibile. Ho risposto a Vettel che sono un suo grande fan”.

Bearman, parlando del quattro volte campione ritiratosi nel 2022, ha aggiunto: “Ero un grande sostenitore di Seb sia quando era alla Ferrari che quando era all’Aston. Dopo la gara ha detto che ho fatto un buon lavoro e dovrei essere orgoglioso”.