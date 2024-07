F1 | Ferrari, Leclerc ricorda la vittoria di Monaco: “Un mix di cose ha reso speciale questo successo”

Quest’anno il Gran Premio di Monaco ha avuto un gusto speciale per Charles Leclerc, con il pilota della Ferrari che dopo le perizie passate è riuscito finalmente a centrare la vittoria – la prima in carriera in Formula 1 – tra le stradine di casa. Un successo però che, almeno per il momento, ha rappresentato per il Cavallino l’ultima gioia stagionale vedendo l’andamento riscontrato in pista dalla SF-24 dopo la gara nel Principato.

Proprio sulla gara di Monaco, a qualche mese di distanza da quella giornata, Leclerc ha voluto ricordare le emozioni di quella domenica di fine maggio.

“Una combinazione di cose ha reso questa vittoria così speciale – ha dichiarato Leclerc, intervistato dalla BBC – Significa molto per me correre in casa, e casa è Monaco, uno dei tracciati più impegnativi del calendario”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Secondo, tutto quello che è accaduto in passato negandoci la vittoria anche quando eravamo nel posto migliore possibile per farlo. È sempre stato molto difficile da accettare”.

L’alfiere della Ferrari, terminato il proprio pensiero sul successo nel Principato, ha detto: “Come pilota non sai mai quando ti capiterà un’altra opportunità su una pista del genere, quindi è stato fantastico quest’anno esserci finalmente riuscito”.