F1 | Ferrari, la locandina per il GP di Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Ferrari – Vi riportiamo la locandina della Ferrari per il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. La grafica è stata ideata da Giovanni Timpano.

Ferrari, la BIO dell’autore

Giovanni P. Timpano è un disegnatore di fumetti attivo prevalentemente nel mercato americano. Esordisce nel 2013 su “The Shadow” per la Dynamite su cui lavora — tra speciali, miniserie e serie regolare — per 5 anni, culminati con la serie evento del 2017 “The Shadow/Batman”.

For one last time this year, we race ❤️

Follow us on the @ScuderiaFerrari channels & the #SFApp for all the latest updates from the #AbuDhabiGP 🇦🇪

Cover art by Giovanni Timpano➡️ https://t.co/pxgFJvS2Lt pic.twitter.com/6ZdXKkykkw

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 22, 2023