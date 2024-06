F1 | Hamilton: “Siamo nella strada giusta per prendere McLaren e Red Bull”

Primo podio da Messico 2023 per Lewis Hamilton, che oggi ha concluso in top tre per la 198.ma volta nella sua carriera. Il sette volte campione del mondo, autore di una partenza tutt’altro che stellare, è riuscito a far funzionare la sua Mercedes e la strategia, piazzandosi davanti al compagno di squadra Russell e conquistando un ottimo risultato. La sensazione è divenuta realtà: la W15 è una vettura adesso competitiva e in grado di giocarsi costantemente posizioni importanti, e la strada per conquistare la vittoria nel prossimo futuro sembra sempre più in discesa.

“Non è stata la giornata perfetta, però è un grande passo avanti – ha detto Hamilton. Se dovessi riuscire ad essere più costante su questo livello, penso che potremo tornare ad avere ottimi risultati. La partenza mi è costata tanto, se fossi partito come George forse avremmo potuto lottare anche per le prime due posizioni. Forse non c’era il passo per stare davanti a Verstappen e Norris, ma qui non è tanto semplice superare, ma sono comunque contento di essere tornato sul podio. Credo che durante le ultime gare sia scattato qualcosa: abbiamo trovato un buon bilanciamento e il ritmo nel weekend è stato ottimo. Bel miglioramento, non è ancora sufficiente ma siamo nella strada giusta per andare a prendere chi ci sta davanti”.