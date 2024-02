F1 | Ferrari-Hamilton, Button: “Tutti avranno gli occhi puntati su Lewis”

Giovedì 1 febbraio 2023 è stata una giornata storica per la Formula 1, nel corso della quale è arrivata l’ufficialità del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari con l’inglese che vestirà di rosso a partire dal 2025. Ma prima dell’approdo a Maranello il sette volte campione del mondo dovrà concludere la sua (lunga) esperienza professionale con Mercedes, marchio che lo ha seguito fin da bambino, ma al tempo stesso tutti i pensieri di media, tifosi ed appassionati sono già rivolti ai prossimi dodici mesi.

Jenson Button, discutendo del passaggio di Hamilton alla corte del Cavallino, ha ammesso come questo scenario di mercato rappresenti un’autentica “bomba” per tutta la categoria.

“È qualcosa di enorme per lo sport – ha dichiarato Button, intervistato da Sky Sports – Se Lewis fosse rimasto alla Mercedes, se avessero vinto gare l’anno prossimo o non avessero vinto, sarebbe stato bello. Ma avere questo passaggio alla Ferrari è enorme”.

L’ex pilota della McLaren, che proprio con Hamilton ha condiviso l’esperienza nella scuderia di Woking tra il 2010 e il 2012, completando il proprio discorso ha aggiunto: “Penso che sia fantastico per lo sport. Tutti avranno gli occhi puntati sulla Formula 1, in particolare sulla Ferrari e su Lewis, ma anche su come si comporterà con Charles Leclerc che affiancherà Lewis. È un grosso problema fare questo cambiamento nella tua carriera quando sei stato con una squadra per così tanto tempo. Saltare improvvisamente nella squadra di qualcun altro è difficile, quindi è giusto giocare con Lewis. È una cosa difficile”.