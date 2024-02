F1 | Addio Hamilton, arriva l’investitura di Russell da parte di Wolff

Alla fine della prossima stagione, che scatterà tra un mese in Bahrain con la prima prova del campionato, la Mercedes si ritroverà orfana di Lewis Hamilton. Le ultime ventiquattro ore sono state un autentico tsunami che hanno portato l’ufficialità del passaggio in Ferrari del sette volte campione del mondo a partire dal 2025.

Sulla notizia che ha discusso ovviamente Toto Wolff, con il team principal della Stella che ha sottolineato come con il futuro addio di Hamilton i gradi di capitano della squadra verranno presi da George Russell. Al tempo il manager austriaco ha ammesso che, se Hamilton avesse comunicato con largo anticipo la sua scelta di andare in Ferrari, la Mercedes avrebbe potuto muovere al meglio le proprie pedine andando anche a bussare alla porte di Charles Leclerc e Lando Norris che recentemente hanno esteso i propri contratti con Maranello e McLaren.

“Abbiamo basi solide, un ragazzo così veloce talentuoso e intelligente – ha dichiarato Wolff, citato da Autosport – Per il secondo pilota dobbiamo prendere la giusta decisione. Non dobbiamo avere fretta. Qualche settimana fa sono stati firmati contratti che avremmo preso in considerazione. Sarebbe stato interessante, ma i tempi non sono stati dalla nostra parte”.