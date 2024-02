Lewis Hamilton–Ferrari. Un matrimonio, secondo il personale parere di Jarno Trulli, che giova principalmente al sette volte campione del mondo che al Cavallino. Per l’ex pilota abruzzese il futuro approdo dell’attuale pilota della Mercedes in quel di Maranello, a partire dalla stagione 2025, non sarebbe automaticamente garanzia di trionfo.

Per Trulli infatti innanzitutto la Ferrari deve pensare a progettare una monoposto vincente per poter tornare a competere per la vittoria finale. Ricordiamo che la scuderia del Cavallino non trionfa con un proprio pilota in Formula 1 dal lontano 2007, quando ad imporsi fu Kimi Raikkonen al suo anno d’esordio in rosso. Mentre l’ultimo titolo in assoluto vinto dalla Ferrari è quello Costruttori conquistato l’anno seguente all’alloro iridato di Iceman.

“Secondo me Hamilton realizza un sogno, a 40 anni: correrà per la Ferrari sapendo che quello che doveva vincere in carriera comunque l’ha già vinto – ha dichiarato Trulli, intervistato da La Repubblica – La scuderia di Maranello invece ha altri sogni: la priorità è conquistare nuovi titoli, non avere un sette volte campione del mondo in casa, un’operazione affascinante ma che non ti garantisce automaticamente successi. Per me, sinceramente, l’operazione fa più bene a Hamilton che alla Ferrari”.