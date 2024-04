F1 | Ferrari, grande attenzione in vista di Shanghai [VIDEO]

F1 Ferrari GP Cina – Al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Carlo Vanzini ha espresso anche un piccolo pensiero sul prossimo round mondiale a Shanghai, rivelando come la pista cinese, almeno sulla carta, sia un pizzico temuta dalla Ferrari, soprattutto per le caratteristiche tecniche che essa offre. Una condizione che dovrà spingere i piloti e la squadra a lavorare con attenzione nell’unica sessione di libere che andrà in scena venerdì mattina, visto che il fine settimana ospiterà la prima Sprint dell’annata.

Shanghai, ricordiamo, tornerà ad ospitare un GP di Formula 1 dopo ben quattro anni: l’ultima edizione, infatti, risale al lontano 2019 e fu conquistata da Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas. Un dominio Mercedes che difficilmente rivedremo il prossimo fine settimana, visto il livello di performance “ballerino” espresso dalla W15 in questa prima parte di stagione. Da segnalare inoltre che per le vetture ad effetto-suolo sarà il debutto assoluto sulla pista dato che la Formula 1 non approda in Cina dal 2019. Un’incognita in più che, unito al nuovo format della Sprint, renderà il week-end cinese interessante e ricco di spunti.