F1 | Norris quinto a Suzuka: “Non sembra un gran risultato ma impossibile fare di più”

La McLaren ha massimizzato il risultato con Lando Norris. A Suzuka, il pilota inglese è arrivato al quinto posto. Pur essendo partito dalla terza posizione, per la MCL38 è stato impossibile tenere il passo della Ferrari. A parità di strategia, Sainz è risultato essere imprendibile, mentre Leclerc, con una sosta in meno, è riuscito comunque a stare davanti allo storico team di Woking. Una netta inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, quando la McLaren salì sul podio con entrambi i piloti e la Scuderia di Maranello beccava 45 secondi da Verstappen.

“E’ stata una gara dura – ha detto Norris. Ci abbiamo provato, ma non avevamo abbastanza ritmo per attaccare il podio, quindi ho cercato di tenere dietro le Ferrari, ma è stato molto impegnativo. Penso comunque che sia stato fatto un buon lavoro, massimizzando i punti a disposizione. Certo, partire dal terzo posto e arrivare quinto non è mai la cosa più bella che possa capitare, però non potevamo fare di più, quindi credo che dovremmo essere contenti, anche se non sembra un gran risultato”.

Va considerata anche la strategia della McLaren proprio con lo stesso Norris: il britannico ha sofferto nel primo stint con le hard, il secondo della sua gara, e ha copiato praticamente la mossa di Leclerc, entrando ai box insieme al monegasco, solo che a quel punto il pilota della Ferrari, con una sosta in meno, ha di fatto guadagnato una posizione nei confronti del britannico. Una tattica, quella del team di Woking, che a posteriori non ha assolutamente pagato, ma già nel momento della sosta, il dubbio che quella fosse una mossa vincente è sorto praticamente a tutti.