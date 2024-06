F1 | Ferrari-Hamilton, Wolff: “Lewis può vincere il titolo con una vettura competitiva”

Il 1 febbraio 2024 rimarrà una data memorabile per la Formula 1, durante la quale è stato annunciato dapprima il divorzio tra Lewis Hamilton e la Mercedes e successivamente l’ufficialità dell’approdo del sette volte campione del mondo alla corte della Ferrari a partire dal 2025.

Discutendo di quello che può essere considerato il colpo di mercato del secolo da parte della squadra del Cavallino, Toto Wolff in tutta onestà ha ammesso come Lewis possa avere seriamente come obiettivo quello di tornare a vincere il titolo qualora la Ferrari dovesse consegnarli una vettura competitiva.

“Mi aveva comunicato che sarebbe rimasto con noi ma poi ha deciso di salutarci – ha dichiarato Wolff, intervistato dall’agenzia stampa PA – Ma le persone cambiano idea e le circostanze cambiano e devi rispettarlo. L’opinione di oggi potrebbe essere diversa da quella di domani, non ho alcun tipo di risentimento”.

Il team principal della Mercedes, continuando il proprio discorso su Hamilton, ha detto: “Se la Ferrari riuscirà a dare a Lewis una vettura competitiva potrà avere l’obiettivo di vincere il titolo. Non ci sono dubbi a riguardo. Con Hamilton avrò sempre un rapporto umano e guarderò indietro ai momenti importanti vissuti da un punto di vista professionale e personale. Quando passerà in Ferrari diventerà un rivale, ma gli augurerò felicità”.