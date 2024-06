F1 | McLaren, massima attenzione di Andrea Stella per il primo triple-header della stagione

F1 GP Spagna Stella – Massimo livello d’attenzione in casa McLaren per il prossimo Gran Premio di Spagna, prima prova di un triple-header che comprenderà anche le trasferte di Austria e Gran Bretagna. Andrea Stella, team principal della squadra inglese, ha tracciato gli obiettivi che Lando Norris ed Oscar Piastri dovranno perseguire nei prossimi round, evidenziando come la squadra intende sfruttare al meglio le caratteristiche della MCL38 per confermare quanto di buono mostrato fino ad oggi.

Stella e gli obiettivi McLaren per Barcellona

“Andiamo a Barcellona per il Gran Premio di Spagna. E’ l’inizio del ciclo europeo della stagione e cominciano subito un un triple-header estremamente impegnativo. Ci sarà parecchio lavoro da fare, sia da parte nostra che da parte dei piloti, ma non vediamo l’ora di cominciare. Vogliamo mantenere un ottimo slancio per tutte e tre le gare, tra l’altro confermando quanto di buono fatto fino ad oggi. La MCL38, fino ad oggi, ha mostrato un buon passo su tutte le piste, ma siamo consapevoli che il Montmelò offrirà una sfida unica. E’ importante per noi mantenere la concentrazione e far si che ogni occasione possa essere sfruttata al massimo”.