F1 | Ferrari, Arrivabene: “Vasseur ha bisogno di tempo per ambientarsi e capire i meccanismi”

Frederic Vasseur ha bisogno di tempo. Maurizio Arrivabene, intervenuto nella giornata di ieri nel programma di approfondimento Race Anatomy andato in onda su Sky Sport F1, ha discusso dell’attuale team principal della Ferrari che ha preso il posto di Mattia Binotto. Arrivabene, discutendo del manager francese, approdato a Maranello dopo un lungo periodo in Sauber, ha sottolineato le criticità nel dover gestire una scuderia come quella del Cavallino. Una squadra che Arrivabene conosce molto bene, nella quale è stato a capo della G&S tra il 2015 e il 2018.

“Conosco Vasseur da tempo – ha dichiarato Arrivabene – Quando sei a Maranello non è semplice. L’organizzazione è differente e devi badare a gestire tante persone. Parliamo di un marchio importante e pesante, c’è molta pressione. Serve tempo per ambientarsi e capirne i meccanismi, capendo inoltre cosa rappresenti la Ferrari per l’Italia. Ha fatto bene a non entrare in gamba tesa. Deve conoscere le persone”.