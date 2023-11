F1 | Felipe Massa non sarà presente all’appuntamento di Interlagos

Felipe Massa non presenzierà al prossimo appuntamento iridato di Formula 1, in programma nel weekend sul tracciato di San Paolo. Il brasiliano ha affermato che, vista la situazione legale che lo vede coinvolto con il mondo del Circus e con la FIA e non avendo ricevuto alcun tipo di invito per Interlagos, preferisce non recarsi sulla pista di casa dove perse il titolo 2008 per un solo punto nella battaglia con Lewis Hamilton.

Proprio quel Mondiale è tornato al centro dei pensieri dell’ex pilota Ferrari dopo un’intervista rilasciata da Bernie Ecclestone, nella quale l’ex patron della Formula 1 ammise che era a conoscenza del Crashgate di Marina Bay. Massa, che si sente come legittimo campione del mondo di quella stagione, ha messo in piedi una squadra di legali per far emergere la verità sui fatti avvenuti nel settembre 2008 sul tracciato cittadino di Singapore.

“L’unica cosa che so è che la F1 mi ha chiesto di non andare alla gara di Monza – ha detto Massa ad Autosport – Volevo anche andare alla gara del Giappone come ambasciatore e non ci sono andato. Per quanto riguarda il Brasile non si è parlato di nulla, non abbiamo avuto contatti da da Monza fino ad ora, quindi…”.

Il brasiliano ha poi aggiunto: “Credo che non ci andrò. Andrei solo alle gare come ambasciatore. Ma rispetto al 100% la situazione legale che è in corso in questo momento, al punto di non andarci per tutto quello che sta accadendo. Ma non c’è stato alcun invito né conversazione sul mio lavoro di ambasciatore, quindi non penso che dovrei partecipare”.