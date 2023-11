F1 | Tracollo Aston Martin, Lawrence Stroll non è contento dei risultati ottenuti

La stagione dell’Aston Martin si è sviluppata come peggio non poteva. Dalle ottime prime gare della stagione, dove la monoposto inglese si era attestata come secondo forza alle spalle della Red Bull portando Fernando Alonso ad ottenere diversi piazzamenti a podio, alle deludenti prestazioni della seconda metà di campionato nelle quali la AMR23 fatica addirittura a terminare le corse.

Sul difficile momento attraversato dall’Aston Martin ne ha discusso Mike Krack, con il team principal della squadra di Silverstone che ha sottolineato come il grande capo Lawrence Stroll non sia affatto contento degli ultimi riscontri maturati in pista.

Una situazione di sconforto, a dire il vero, come sottolineato dall’ingegnere lussemburghese, che ha “rapito” tutto il team. Attualmente l’Aston Martin è quinta nel Mondiale costruttori, superata nelle ultime settimane dalla McLaren in netta ripresa da questa estate in virtù degli aggiornamenti tecnici montati sulla MCL60 che hanno permesso a Lando Norris e Oscar Piastri di lottare per le prime posizioni.

“Lawrence non è felice, ma non lo siamo neanche noi. Nessuno è felice – ha dichiarato Krack – Quando inizi così bene la stagione e poi perdi competitività, non sei felice. Ma non abbiamo bisogno che Lawrence ce lo dica”.

Krack ha poi aggiunto: “Siamo una squadra forte e dobbiamo lavorare insieme per uscire da questa situazione. Alonso? Ha vinto più di 30 gare e ha due titoli, quindi se va in testacoda c’è qualcosa che non va. Non è felice, dobbiamo dargli una macchina migliore”.