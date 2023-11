F1 | Pedro de la Rosa non ha dubbi: Alonso resta in Aston Martin

Pedro de la Rosa è certo: Fernando Alonso non lascerà l’Aston Martin. Negli ultimi giorni, successivi all’appuntamento di Città del Messico, dove la squadra di Lawrence Stroll è stata protagonista di una gara difficile condizionata dal ritiro di entrambe le monoposto, il nome del due volte campione del mondo è finito al centro del chiacchiericcio mediatico. La portata principale di tali rumors? Chiaramente il futuro dello spagnolo che, vista la situazione di criticità tecnica in cui versa l’Aston Martin da metà stagione, avrebbe preso addirittura in considerazione l’ipotesi del ritiro.

Ma non solo, ci sarebbe anche una clamorosa voce che vorrebbe Alonso in Red Bull al posto di Sergio Perez andando così a formare una line up pazzesca con Max Verstappen. Sulle speculazioni emerse su Alonso ha voluto fare chiarezza de la Rosa, con il connazionale di Alonso che ha sottolineato come l’attuale alfiere dell’Aston Martin non andrà da nessuna parte ma resterà tra le fila del team inglese.

“Fernando è un pilota dell’Aston Martin. È una risorsa molto importante per noi e non cambierà nulla – ha detto de la Rosa al programma Vamos Sobre Ruedas su Movistar+ – Non so da dove provengano queste voci, non conosco la fonte né quale sia l’obiettivo. Adesso non è nemmeno il momento giusto per tutto questo, la silly season è terminata”.

L’ambasciatore Aston Martin, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Confermo che Alonso è un pilota Aston Martin e l’unico obiettivo è quello di concentrarci esclusivamente sulle tre gare rimanenti fino al termine dell’anno che sono molto importanti per la prossima stagione. Non preoccupatevi, Fernando resta qui”.