F1 | Hakkinen rivede Michael Schumacher in Verstappen

Quello fatto da Mika Hakkinen è un paragone importante, impegnativo, ma chi meglio del finlandese può sbilanciarsi in quel modo? L’ex McLaren, due volte campione del mondo, ritiene infatti che Max Verstappen assomigli a Michael Schumacher per quel che riguarda l’abnegazione per quello che fa portandolo ad essere sempre focalizzato sul lavoro. Che sia in pista oppure al simulatore. Un esercizio che secondo Hakkinen, con Schumacher ha lottato per il titolo più volte tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000 in sfide serrate caratterizzate però dal sano rispetto reciproco, porta Verstappen ad accrescere il proprio livello coltivando sempre la voglia di ambire alla massima posta in palio.

“Michael è stato un pilota incredibile e pazzesco – ha detto Hakkinen, intervistato da RacingNews365 – Il suo impegno per lo sport, per le corse automobilistiche erano il suo stile di vita. Non era solo un lavoro. Non era un hobby. Era il suo stile di vita, ed è quello che vedo in Max”.

Hakkinen continuando a parlare di Verstappen ha detto: “Si diverte in quello che sta facendo. Quando non guida un’auto da corsa, guida al simulatore e migliora se stesso. Non è come imparare una nuova traiettoria o frenare più tardi. È qualcosa che puoi sviluppare diventando un pilota migliore, impari più disciplina, impari cose nuove su te stesso come diventare un pilota migliore. L’unico modo per farlo è esercitarsi ed essere affamati di vincere”.