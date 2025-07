F1 | Herbert: “Hamilton molto frustrato, ma non si è arreso e continua a lavorare sodo”

Quella di Lewis Hamilton non è stata certamente una semplice e tranquilla prima parte di stagione in rosso. Il sette volte campione del mondo, al campionato d’esordio con la tuta del Cavallino che ha deciso di sposare il progetto tecnico di Maranello dopo aver concluso il lungo e vincente percorso in Mercedes, ha palesato non poche difficoltà alla guida della SF-25.

Johnny Herbert, discutendo dell’inizio dell’avventura professionale di Hamilton in Ferrari, ha sottolineato come l’adattamento dell’ex Mercedes sia avvenuto lentamente ma al tempo stesso Lewis ha continuato a lavorare per migliorare la situazione. Lo stesso Herbert ha riferito come la gara di Silverstone, disputata a inizio luglio, al netto di alcuni errori del 44, potrebbe rappresentare un’indicazione importante.

“È stato un processo lento per lui – ha dichiarato Herbert, intervistato da F1.com – Probabilmente è stato molto frustrato internamente, ma non si è arreso e continua a lavorare sodo. Si spera che Silverstone sia stato un segnale di miglioramento. Lì la situazione era molto più equilibrata e loro si sono dimostrati subito forti”.

Herbert, continuando a parlare di Hamilton, ha aggiunto: “Lewis ha commesso un errore, sì, in quel giro di qualifica, ma c’è stato solo un pilota che non l’ha fatto, ed è stato Max. La prestazione è stata migliore, ma la Ferrari deve ancora migliorare. Il problema sarà quando l’attenzione si concentrerà sul prossimo anno. Almeno ora hanno potenzialmente una direzione migliore”.