F1 | Button: “Per il titolo è corsa a due, ma Verstappen sta facendo qualcosa di incredibile”

Jenson Button non ha dubbi. L’inglese ritiene che la partita iridata sia ridotta ad una lotta a due tra i piloti della McLaren, ma che al tempo stesso Max Verstappen stia disputando una grande stagione considerando il mezzo che ha a disposizione.

Il campione del mondo in carica, malgrado la RB21, come d’altronde gli altri principali competitor della McLaren, non riesca a reggere il passo delle MCL39, è riuscito a conquistare quattro pole position e due vittorie occupando attualmente il terzo posto in campionato distante 69 punti dalla vetta occupata da Oscar Piastri.

Button, discutendo di Verstappen, ha sottolineato il talento dell’olandese che ha finora ottenuto risultati importanti malgrado una vettura non eccezionale.

“Penso che sia davvero difficile per Max – ha dichiarato Button, intervistato da F1.com – Se Max fa una gara negativa, come quella in Austria, deve recuperare molti punti con una vettura che non è all’altezza della McLaren. Al momento si può dire che sia una corsa a due, ma Max ha avuto la meglio per alcuni anni e quello che sta facendo con quella vettura è semplicemente incredibile. Quando metti tanti piloti sulla stessa macchina e nessuno di loro riesce ad avvicinarsi a lui, questo dimostra quanto sia talentuoso e cosa sia in grado di fare con una macchina difficile”.

Button poi, discutendo del futuro di Verstappen, ha poi aggiunto: “Cosa farà l’anno prossimo? Non lo so. Trovo interessante il fatto che non sappiamo quale sia l’opzione migliore. Sono sicuro che nemmeno lui lo sappia al momento. Si può intuire un po’ il futuro, perché si può vedere come si comporta la vettura nella galleria del vento, si può vedere la potenza erogata, ma non si sa cosa stanno facendo le altre squadre. Potrebbero dire che stanno andando meglio, ma chi lo sa? Quindi, è una decisione difficile per lui e, qualunque cosa scelga, penso che il 2026 sarà una stagione emozionante, indipendentemente dall’auto che guiderà”.