F1 | Binotto: “Newey valore aggiunto, ma va gestito all’interno dell’organico”

L’Aston Martin è stata protagonista di un importante mercato tecnico, con la ciliegina sulla torta rappresentata dall’ingaggio di Adrian Newey. Il Genio, che ha concluso la quasi ventennale esperienza in Red Bull portando la scuderia di Milton Keynes in vetta al mondo della Formula 1, è pronto per iniziare una nuova avventura professionale che lo vedrà diventare un nuovo uomo della squadra di Silverstone a partire da marzo 2025.

Con l’ingaggio di Newey, Lawrence Stroll ha voluto fare all-in sul prossimo ciclo regolamentare che scatterà dal 2026 dove tutti quanti partiranno da un foglio bianco. Discutendo del futuro arrivo del progettista inglese alla corte dell’Aston Martin, Mattia Binotto ha sottolineato l’importanza del Genio ma al tempo stesso l’ex team principal della Ferrari – dallo scorso 1 agosto a capo del progetto Audi Formula 1 – ha ammesso come una figura così importante debba poi riuscire ad amalgamarsi al resto del gruppo squadra.

“Sicuramente cambia gli equilibri interni. Newey porta un valore aggiunto, ma va gestito all’interno dell’organico. Può essere vincente”, ha dichiarato Binotto intervistato dal Corriere della Sera.