F1 | Aston Martin-Newey, Steiner: “Adrian è in grado di attirare altri grandi talenti”

Se Lewis Hamilton rappresenta il “colpaccio” che ha alimentato l’ultimo mercato piloti in vista della prossima stagione, con l’inglese che si vestirà di rosso Ferrari, in quello tecnici non può non spiccare il nome più gettonato e richiesto: Adrian Newey. Il Genio, che ha concluso l’esperienza quasi ventennale in Red Bull portando la scuderia di Milton Keynes in vetta al mondo del Circus, da marzo 2025 ripartirà dall’Aston Martin attratto dal progetto di Lawrence Stroll in vista del nuovo ciclo regolamentare sulle power unit in vigore dal 2026.

Guenther Steiner, discutendo di Newey, ritiene che l’arrivo dell’ingegnere di Stratford-upon-Avon alla corte della scuderia di Silverstone possa rappresentare un grande stimolo per attirare nella squadra altre grandi menti che avrebbero così l’occasione di lavorare a stretto contatto con un’autentica leggenda.

“Adrian è in grado di attirare altri grandi talenti – ha dichiarato Steiner, intervistato da PlaneF1.com – Non è solamente quello che porta, la sua conoscenza di questo sport, la sua intelligenza, ma anche un sacco di brave persone, giovani, che guardano e dicono: ‘Voglio lavorare lì’. Sono motivato, perché Adrian ci è andato. Voglio andarci anch’io”.

Steiner, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “È come quando assumi un buon pilota in una squadra, la gente vuole venire da te. Dicono: ‘Questo ragazzo ha preso una decisione, voglio stare con le persone giuste’. E credo che l’Aston Martin stia cercando di attirare persone valide per diventare campione del mondo, perché Adrian, da solo, nonostante sia molto bravo, non può farcela”.