F1 | Briatore: “Alonso continuerà almeno fino al 2026”

La permanenza di Fernando Alonso in Formula 1 sarà almeno fino alla stagione 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle power unit. A discutere del futuro del due volte campione del mondo è stato Flavio Briatore, con il manager italiano – rientrato a tempo pieno nel Circus come Executive advisor dell’Alpine – che però non si è sbilanciato sulla permanenza a lungo termine dello spagnolo. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal rinnovo con Aston Martin fino al 2026, con il prolungamento contrattuale ufficializzato ad aprile.

Quella che sta vivendo l’Aston Martin non è stata finora una stagione semplice, nella quale la squadra di Lawrence Stroll non è mai stata in lizza per un piazzamento da vertice rispetto al 2023 dove proprio Alonso aveva ottenuto numerosi podi. Ma il futuro della scuderia inglese è ancora tutto da vivere, visti gli importanti cambiamenti effettuati sia lato infrastrutturale (con la nuova fabbrica di Silverstone) che ingegneristico (ingaggi di Bob Bell, Andy Cowell, Enrico Cardile). E chissà che la ciliegina sulla torta non sia rappresentata da quell’Adrian Newey che, secondo gli ultimi rumors, pare vicinissimo proprio al passaggio nella squadra di Stroll.

“Per il momento il nostro ultimo anno sarà il 2026 – ha dichiarato Briatore, intervistato dal podcast Formula For Success – Non so cosa vorrebbe fare dopo. Continuerà ancora per un anno? La prestazione di Fernando c’è, non ha perdite di concentrazione ed è sempre presente in gara. Se si trova in undicesima posizione vuole la decima. Se è in decima vuole la nona. Vuole che la macchina sia competitiva. Si sta qualificando bene, sta correndo bene”.

Briatore, continuando a parlare di Alonso, ha aggiunto: “Onestamente non so se vuole fermarsi al 2026 come ultimo anno o se vuole andare avanti. Dipende dalle sensazioni che ha riguardo alla gara e dal momento, non so se avrà una famiglia in quel momento e altro. È una persona unica. Non ho mai visto nessuno così, così determinato ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Non mollare mai. Incredibile”.