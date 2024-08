F1 | Ferrari, il Vasseur pensiero: “Mantenere atteggiamento positivo per fare un lavoro migliore”

La prima incerta prima fase di stagione, dove Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes hanno almeno conquistato due vittorie a squadra, lascia aperta la sfida per il Mondiale costruttori per la seconda metà di campionato che si aprirà in questo weekend con l’appuntamento olandese di Zandvoort.

Sulla battaglia al vertice nella classifica costruttori, che vede in testa Red Bull (408) seguita da McLaren (366), Ferrari (345) e Mercedes (266), ne ha discusso Frederic Vasseur con il team principal della Rossa che ha voluto focalizzare l’attenzione non tanto sulla lotta iridata quanto sul mantenimento di quell’atteggiamento e umore positivo da parte della squadra che può fare la differenza nell’approccio lavorativo della stessa.

Quella che ha visto protagonista la Ferrari è stata una prima fase di stagione altalenante, nella quale il Cavallino ha perso quello smalto competitivo che l’aveva contraddistinta dopo la vittoria di Montecarlo firmata dall’idolo di casa Charles Leclerc. Dopo il trionfo del Principato la Ferrari si è allontanata dalla vetta, subendo anche il recupero della McLaren che l’ha scalzata dal secondo posto nella classifica marche.

“È una sfida enorme, è probabilmente il lavoro più impegnativo nel mio settore – ha affermato Vasseur, intervistato da Lawrence Barretto sulle colonne di Formula1.com – Ma l’umore c’è e l’umore è importante per il risultato finale. Dobbiamo mantenere l’atteggiamento positivo che abbiamo e cercare di fare un lavoro migliore”.