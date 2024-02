Anche Valtteri Bottas ha espresso il suo personalissimo punto di vista sul “colpo del secolo”: il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, con l’inglese che guiderà per la Rossa a partire dal 2025. Il finlandese, che ha condiviso il box della Mercedes con il sette volte campione del mondo dal 2017 al 2021, ha sottolineato come il futuro approdo a Maranello del suo ex compagno di squadra creerà una situazione positiva per l’intero movimento della Formula 1.

“Non avrei mai immaginato che sarebbe successo, ma sono felice per lui perché gli fa bene”, ha dichiarato Bottas come riportato da RacingNews365.

L’alfiere della Sauber, completando il proprio punto di vista, ha aggiunto: “Penso che sia una grande sfida, sono sicuro che rappresenti una grande motivazione per lui portare la Ferrari al top quindi è fantastico. Creerà sicuramente del movimento per il futuro, ed è positivo per tutto lo sport e per i piloti”.