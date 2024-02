Quando Lewis Hamilton si metterà per la prima volta alla guida di una Ferrari avrà 40 anni, non certo un ragazzino, ma in questa Formula 1 l’età – come dimostrano anche le prestazioni di Fernando Alonso in Aston Martin – rappresenta un aspetto secondario. Ne è convinto anche Nigel Mansell, che vinse il suo unico titolo con la Williams proprio alla soglia dei 40 anni, ritenendo che Sir Lewis abbia tutte le carte in regola per poter ben figurare nella sua prossima avventura professionale con il Cavallino.

“Penso che sia fantastico per i fan ed è qualcosa che crea un incredibile dinamismo – ha dichiarato Mansell a BBC Sport – Penso che per Lewis probabilmente questa cosa andrà avanti e finirà la sua carriera con la Ferrari: è come se un sogno diventasse realtà per lui, immagino, perché andare alla Ferrari è tutto”.

Il campione del mondo 1992, continuando a parlare di Hamilton, ha aggiunto: “La gente dice che Lewis è ormai troppo vecchio. A 39 anni? No. Ho vinto il campionato a 39 anni e potevo andare avanti, ma si è messa di mezzo la politica. Ma Lewis, se è motivato, gli restano diversi, se non molti più anni, penso che sia semplicemente fantastico”.

L’ex pilota della Williams, per quel che riguarda la caccia all’ottavo titolo da parte di Hamilton, ha detto: “Sì, Lewis può farcela, ma sono sicuro che Max Verstappen farà tutto il possibile per evitarlo. E sono sicuro che la Ferrari il prossimo anno farà tutto il possibile per fermarlo. Ma penso che abbiamo davanti una grande stagione di Formula 1, e sembra sicuramente che ne avremo una emozionante nel 2025”.